Массив д состоит из действительных чисел от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1. определите формулу ??ля заполнения массива

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Массив д состоит из действительных чисел от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1. определите формулу ??ля заполнения массива

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