Массив д состоит из действительных чисел от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1. определите формулу ??ля заполнения массива
Информатика
Массив д состоит из действительных чисел от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1. определите формулу ??ля заполнения массива
Ответ(ы):
Гость:
D[1]:=0.1; d[i]:=d[i-1]+0.1; вот те формула)
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