запиши по алфавиту 8 ФИО твоих любимых писателей поэтов композиторов артистов художников
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запиши по алфавиту 8 ФИО твоих любимых писателей поэтов композиторов артистов художников
Ответ(ы):
Гость:
Брюллов К.П. Глинка М.И. Достоевский Ф. М. Куприн А.И. Лесков Н.С. Пушкин А.С. Чайковский П.И. Чуковский К.И.
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