Составь текст о любимом времени года. напиши. пять-семь прндложений.
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Составь текст о любимом времени года. напиши. пять-семь прндложений.
Ответ(ы):
Гость:
Некоторые любят осень, некоторые зиму и весну, а я люблю лето! Лето-это прекрасное время года, когда можно гулять с друзьями, не делать домашку, отдыхать. Я часто езжу на дачу с родными в это прекрасное время года. Когда на улице жарко, можно купаться в речке. Ночи летом короткие и тёплые, по этому можно всю ночь спать под прекрасными звёздами! А самое главное, что летом самые длинные и всеми любимые каникулы!
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