|x+2|gt;=5 решите неравенство пожалуйста
Математика
|x+2|gt;=5 решите неравенство пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Х+2>=5 x>=5-2 x>=3 IхI>=-5-2 IxI>=-7 .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
2. Here are the answers. What are the questions? 1_______________________________________? - Sequoia was born in the state of Tennessee. 2. _...
Математика
Английский язык
Составить предложения со словами 1) bind(наст.вр.)-bound(прош.вр)-bound(будущ.вр) - связывать 2)bitten (будущ.вр) - укусить 3) burnt (будущ.в...