|x+2|gt;=5 решите неравенство пожалуйста

Математика
|x+2|gt;=5 решите неравенство пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+2>=5 x>=5-2 x>=3     IхI>=-5-2 IxI>=-7  .
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