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Было ?кг.съели 7 кг.осталось?
Математика
Было ?кг.съели 7 кг.осталось?
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Неизвестно возьмем за х получается: х-7
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