Запиши множество делителей И множество кратных числа 20

Математика
Запиши множество делителей И множество кратных числа 20
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Делители 1, 2, 4, 5, 10, 20 Кратные  20, 40, 60, 80,100 и т.д. (все, которые делятся на 20).
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