Сизый голубь сначала летел з ч со скоростью 73км/ч , а потом он пролетел еще 2 ч. с какой скоростью пролетит сизый голубь оставшийся путь , если всего он пролетел 646 км?

Математика

Сизый голубь сначала летел з ч со скоростью 73км/ч , а потом он пролетел еще 2 ч. с какой скоростью пролетит сизый голубь оставшийся путь , если всего он пролетел 646 км?

Автор: Гость