Сизый голубь сначала летел з ч со скоростью 73км/ч , а потом он пролетел еще 2 ч. с какой скоростью пролетит сизый голубь оставшийся путь , если всего он пролетел 646 км?
Математика
Сизый голубь сначала летел з ч со скоростью 73км/ч , а потом он пролетел еще 2 ч. с какой скоростью пролетит сизый голубь оставшийся путь , если всего он пролетел 646 км?
Ответ(ы):
Гость:
73×3=219 (км)- расст-е кот.голубь пролетел за первые 3 часа 646-219=427 (км)-расст-е,кот. голубь пролетел еще за 2 часа. 427÷2=213,5 (км/ч)- ск-ть, с кот. голубь пролетел оставшийся путь.
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