Тригонометрия 10 класс. СРОЧНО, 99 баллов
Алгебра
Тригонометрия 10 класс. СРОЧНО, 99 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1 cosa = √(1sin²a)=√(1-36/61) = 5/√61 tga = sina/cosa = 6/√61= 6/5 = 1, 2 2 sina=-√(1-cos²a)=-√(1-3/4)=- 1/2 3 cos²a=1-sin2a = (1-0,25 = 0, 75 ) 14cos²a = 14(2cos²a-1)=14 ( 2*0, 75-1)=14* 0,5=7 5 (4sina+sina)/(-2sina)=-5sina/2sina = -2,5 Прости, остальные не смог. ((
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