Длина прямоугольника равна восемь см. Это на а см больше его ширины. Запиши в виде ??ыражения площадь этого прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника равна восемь см. Это на а см больше его ширины. Запиши в виде ??ыражения площадь этого прямоугольника.

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