Длина прямоугольника равна восемь см. Это на а см больше его ширины. Запиши в виде ??ыражения площадь этого прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника равна восемь см. Это на а см больше его ширины. Запиши в виде ??ыражения площадь этого прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
B-длина с-ширина S=b*c b=8см с=b-8 S=8(b-8)=8b-64 см²
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