Длина прямоугольника равна восемь см. Это на а см больше его ширины. Запиши в виде ??ыражения площадь этого прямоугольника.

Математика
Длина прямоугольника равна восемь см. Это на а см больше его ширины. Запиши в виде ??ыражения площадь этого прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B-длина с-ширина S=b*c b=8см с=b-8 S=8(b-8)=8b-64 см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
648 помогите плиззз.
Ответить
Математика
Помогите решить с проверкой в столбик
Ответить
Другие предметы
Утверждение, что на время проведения Олимпийских Игр, на всей территории Древней ??ллады наступал всеобщий мир. (верно/неверно)
Ответить
Русский язык
Корень слова красота
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций протекающих между веществами: BaO + NaOH
Ответить