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Корень слова красота
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Корень слова красота
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красота- корень крас- однокоренные слова красивый красочный,НО НЕ КРАСНЫЙ!!!
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