Впиши пропущенные цифры 2__0*100=238___ 7__9*100=_00_00 9107*__0=910700 1_45*100=_7_5__
Математика
Впиши пропущенные цифры 2__0*100=238___ 7__9*100=_00_00 9107*__0=910700 1_45*100=_7_5__
Ответ(ы):
Гость:
2380*100=238000 7009*100=700900 9107*100=910700 1745*100=174500
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