Реши уравнения. m:4=24 327 b•5=325 585
Математика
Реши уравнения. m:4=24 327 b•5=325 585
Ответ(ы):
Гость:
M:4=24327 m=24327*4 m=97308 b*5=325585 b=325585:5 b=65117
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