Найдите корень уравнения √3x-8=5
Алгебра
Найдите корень уравнения √3x-8=5
Ответ(ы):
Гость:
Решение 3x-8=25 3x=33 x=11
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