Ставить падеж после сущ. 1.Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревь??в. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозобые снегери и синички прыгали и вертелись по лиловым шишками. 4.Иней осыпается с...

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Ставить падеж после сущ. 1.Жёсткие и колючие ветры гуляли в голых макушках деревь??в. 2.С еловых лап падали на землю снеговые шапки. 3.Краснозобые снегери и синички прыгали и вертелись по лиловым шишками. 4.Иней осыпается с берёзи искрами блестел в снегу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Ветры - именительный, макушках - предложный. 2. Лап - родительный, шапки - именительный. 3. Снегири, синички - именительный, шишкам - дательный. 4. Иней - именительный, с берез - родительный, искрами - творительный.
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