1.В прошлом месяце зарплата мамы составляла 4800 р. Теперь она увеличилась на 2\5 этой суммы.Какова теперь зарплата мамы? 2.Вычислите. а)3\36+7\9 б)2\5+3\20 в)1\6+5\12 г)11\49+6\7 д)13\45+5\8 е)3\8+6\32 ж)6\120+3\20 з)...

Математика

1.В прошлом месяце зарплата мамы составляла 4800 р. Теперь она увеличилась на 2\5 этой суммы.Какова теперь зарплата мамы? 2.Вычислите. а)3\36+7\9 б)2\5+3\20 в)1\6+5\12 г)11\49+6\7 д)13\45+5\8 е)3\8+6\32 ж)6\120+3\20 з)9\16+50\100

Автор: Гость