1.В прошлом месяце зарплата мамы составляла 4800 р. Теперь она увеличилась на 2\5 этой суммы.Какова теперь зарплата мамы? 2.Вычислите. а)3\36+7\9 б)2\5+3\20 в)1\6+5\12 г)11\49+6\7 д)13\45+5\8 е)3\8+6\32 ж)6\120+3\20 з)...
Математика
1.В прошлом месяце зарплата мамы составляла 4800 р. Теперь она увеличилась на 2\5 этой суммы.Какова теперь зарплата мамы? 2.Вычислите. а)3\36+7\9 б)2\5+3\20 в)1\6+5\12 г)11\49+6\7 д)13\45+5\8 е)3\8+6\32 ж)6\120+3\20 з)9\16+50\100
Ответ(ы):
Гость:
А)336+79=3/36+28/36=31/36 б)25+320=8/20+3/20=11/20 в)16+512=2/12+5/12=7/12 г)1149+67=11/49+42/49=53/49=1 4/49 д)1345+58=104/360+225/360=329/360 е)38+632=12/32+6/32=18/32=9/16 ж)6120+320=1/20+3/20=4/20=1/5 з)916+50100=9/16+1/2=9/16+8/16=17/16=1 1/16
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