ПОМОГИТЕ ПЖ: а) 2/3x + 4/9x = 3,2 б) 5/12x - 4/15x = 0,51 в) x - 0,2x =8/5

Математика
ПОМОГИТЕ ПЖ: а) 2/3x + 4/9x = 3,2 б) 5/12x - 4/15x = 0,51 в) x - 0,2x =8/5
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Гость:
Я все решила до мельчайших подробностей
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