Поставить цыфры 1* +3* +5*=111 *-неизвестное число

Математика
Поставить цыфры 1* +3* +5*=111 *-неизвестное число
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17 + 37 + 57 = 111 ---------------------------------- Так как неизвестное число должно быть одинаковым, а слагаемых 3 числа, то только 7 даст нам в конце результата цифру 1. Подставляем 7 на место звёздочек, складываем и получаем данный ответ (111).
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