Доброго времени суток , помогите с Английским :с Переведите с русского на Английский язык : Мы всегда празднуем мамин день рождения.Он в сентябре , осенью.Я украшаю квартиру. Бабушка печёт пирог и готовит особое блюдо. Мои бр...

Английский язык
Доброго времени суток , помогите с Английским :с Переведите с русского на Английский язык : Мы всегда празднуем мамин день рождения.Он в сентябре , осенью.Я украшаю квартиру. Бабушка печёт пирог и готовит особое блюдо. Мои братья близнецы готовят яркие праздничные украшения.Мы нарядно одеваемся , покупаем маме розы и поём её любимую песню .
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Автор: Гость
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