Доброго времени суток , помогите с Английским :с Переведите с русского на Английский язык : Мы всегда празднуем мамин день рождения.Он в сентябре , осенью.Я украшаю квартиру. Бабушка печёт пирог и готовит особое блюдо. Мои бр...

Английский язык

Доброго времени суток , помогите с Английским :с Переведите с русского на Английский язык : Мы всегда празднуем мамин день рождения.Он в сентябре , осенью.Я украшаю квартиру. Бабушка печёт пирог и готовит особое блюдо. Мои братья близнецы готовят яркие праздничные украшения.Мы нарядно одеваемся , покупаем маме розы и поём её любимую песню .

Автор: Гость