Пирометр прямоугольника равен 16 см какие могут быть длины его сторон, выраженные ?? сантиметрах?
Математика
Пирометр прямоугольника равен 16 см какие могут быть длины его сторон, выраженные ?? сантиметрах?
Ответ(ы):
Гость:
6 и 2, 5 и 3, 4 и 4, 7 и 1
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