1. Точе_ый карандаш, заточе_ый карандаш, штопа_ые носки, заштопа_ые носки, чище_ые бо??инки, почище_ые ботинки, золочё_ые часы, ране_ый солдат, ране_ый в бою солдат. 2. Неморже_ая рыба, мороже_ая на зиму рыба, мощё_аяулица, не...

Русский язык
1. Точе_ый карандаш, заточе_ый карандаш, штопа_ые носки, заштопа_ые носки, чище_ые бо??инки, почище_ые ботинки, золочё_ые часы, ране_ый солдат, ране_ый в бою солдат. 2. Неморже_ая рыба, мороже_ая на зиму рыба, мощё_аяулица, немощё_ая площадь, невымоще_ая брусчаткой улица. 3. Организова_ый матч, образова_ый клуб, дресирова_ые медведи, загримирова_ый актёр, иллюстрирова_ый журнал, импровезирова_ый концерт, кова_ый сундук, подкова_ая лошадь, кова_ый мастером меч, жёва_ый лист, пережёва_ый новости. 4.Назва_ый брат, назва_ый выше, смышлё_ый малыш, посажё_ый отец, посаже_ые цветы, неслыха_ый поступок, жела_ый гость, свяще_ый долг, невида_ая щедрость.
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Точеные карандаш заточенные карандаши штопанные носки
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