1) У Каркуши , Степаши и Фили было 18 яблок . После того как они поделили яблоки, у Каркуши оказалось 7 яблок, у Степаши - на 2 яблока меньше. Сколько яблок досталось Филе? 2) Ире 132 лет, а Марине-20 лет. Сколько лет будет Ире...

Математика

1) У Каркуши , Степаши и Фили было 18 яблок . После того как они поделили яблоки, у Каркуши оказалось 7 яблок, у Степаши - на 2 яблока меньше. Сколько яблок досталось Филе? 2) Ире 132 лет, а Марине-20 лет. Сколько лет будет Ире, когда Марине исполнится 25 лет? 3) В настоящее время в России насчитывается 40 станционарных цирков и 26 передвижных. На сколько станционарных цирков в нашей стране больше, чем передвижных?

Автор: Гость