1) У Каркуши , Степаши и Фили было 18 яблок . После того как они поделили яблоки, у Каркуши оказалось 7 яблок, у Степаши - на 2 яблока меньше. Сколько яблок досталось Филе? 2) Ире 132 лет, а Марине-20 лет. Сколько лет будет Ире...
Математика
1) У Каркуши , Степаши и Фили было 18 яблок . После того как они поделили яблоки, у Каркуши оказалось 7 яблок, у Степаши - на 2 яблока меньше. Сколько яблок досталось Филе? 2) Ире 132 лет, а Марине-20 лет. Сколько лет будет Ире, когда Марине исполнится 25 лет? 3) В настоящее время в России насчитывается 40 станционарных цирков и 26 передвижных. На сколько станционарных цирков в нашей стране больше, чем передвижных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18-7=11 11-5=6 Ответ 6 яблок у Фили
Гость:
№1 1)7-2=5-было у степаши 2) 7+5= 12- было у катруши и степаши 3) 18-12=6-ВылоуФили №2 132+5=137
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