1. У Пети было много солдатиков, но меньше 150. Сначала он их всех построил в каре (количество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду) . Затем он их перестроил в несколько каре 4x4 и одно 5x5. Сколько солдатиков было у...

Математика

1. У Пети было много солдатиков, но меньше 150. Сначала он их всех построил в каре (количество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду) . Затем он их перестроил в несколько каре 4x4 и одно 5x5. Сколько солдатиков было у Пети? 2.от города X до города Y равно 450 км. Водитель проехал треть этого пути со скоростью 75 км/ч, пятую часть оставшейся дороги он проехал за час, а остаток дороги- со скоростью 80 км/ч. Если бы водитель ехал всю дорогу с постоянной скоростью, то какой должна была быть эта скорость, чтобы он мог приехать из города X в Y за тоже время?

Автор: Гость