1. У Пети было много солдатиков, но меньше 150. Сначала он их всех построил в каре (количество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду) . Затем он их перестроил в несколько каре 4x4 и одно 5x5. Сколько солдатиков было у...
Математика
1. У Пети было много солдатиков, но меньше 150. Сначала он их всех построил в каре (количество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду) . Затем он их перестроил в несколько каре 4x4 и одно 5x5. Сколько солдатиков было у Пети? 2.от города X до города Y равно 450 км. Водитель проехал треть этого пути со скоростью 75 км/ч, пятую часть оставшейся дороги он проехал за час, а остаток дороги- со скоростью 80 км/ч. Если бы водитель ехал всю дорогу с постоянной скоростью, то какой должна была быть эта скорость, чтобы он мог приехать из города X в Y за тоже время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 5*5=25 - солдатиков в 1 каре 5х5; 2) 4*4=16 - солдатиков в 1 каре 4х4; 3) (150-25)/16=7,8 - возможное число каре 4х4; 4) 7*16+25=137 - предположительное количество солдатиков, но тогда не получиться каре (количество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду); Тогда каре 4х4 должно быть меньше, чтобы все соответствовало условиям. Предположим, что было 6 каре 4х4, тогда: 6*16+25=121 11*11=121 - все сходиться. Ответ: У Пети был 121 солдатик 2. 1) 1/3 дороги - это 150 км (450/3=150); 2) Найдем оставшуюся часть дороги: 450-150=300 км 3) 1/5 оставшейся дороги, которую он проехал за 1 час, это: 300/5=60 км. 4) Путь, который он ехал со скоростью 80 км/ч: 300-60=240 км 5) найдем время пути: время первого участка: t1=s/v=150/75=2 ч; время второго участка = 1 ч; время третьего участка: t1=s/v=240/80=3 ч Общее время: 2+1+3=6 часов. 6) Постоянная скорость: v=s/t=450/6=75 км/ч
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