1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прямые AB и CD быть: а)п??раллельными б)пересекающимися? 2-Ответьте на вопросы задачи "1" выше,если угол ABC равен 65 градусов,а BCD равен 105 градусов. 3-...

Геометрия

1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прямые AB и CD быть: а)п??раллельными б)пересекающимися? 2-Ответьте на вопросы задачи "1" выше,если угол ABC равен 65 градусов,а BCD равен 105 градусов. 3-Разность двух односторонних углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 50 градусов.Найдите эти углы. Помогите пожалуйста Прошу спасите!

Автор: Гость