1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прямые AB и CD быть: а)п??раллельными б)пересекающимися? 2-Ответьте на вопросы задачи "1" выше,если угол ABC равен 65 градусов,а BCD равен 105 градусов. 3-...
Геометрия
1-Угол ABC равен 70 градусов,а угол BCD равен 110 градусов.Могут ли прямые AB и CD быть: а)п??раллельными б)пересекающимися? 2-Ответьте на вопросы задачи "1" выше,если угол ABC равен 65 градусов,а BCD равен 105 градусов. 3-Разность двух односторонних углов при пересечении двух параллельных прямых секущей равна 50 градусов.Найдите эти углы. Помогите пожалуйста Прошу спасите!
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Гость:
Параллейнымы и перескающие
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