1)укажите_модуль_чисел:41,-7,92_(дроб:3/8)_-27,(дробь:4целых,5/6),0,(дробь:1целая,2/3)________________________________________________2)найдите_значение_модуля_|y|,если:____y=-9____y=13___у=(дробь:-2целых,4/9)___y=57___________...
Математика
1)укажите_модуль_чисел:41,-7,92_(дроб:3/8)_-27,(дробь:4целых,5/6),0,(дробь:1целая,2/3)________________________________________________2)найдите_значение_модуля_|y|,если:____y=-9____y=13___у=(дробь:-2целых,4/9)___y=57_________________________________________3)из_данных_vыберите-то_которое_имеет_наибольший_модуль:4.6,-4.05,4.2,-4.22,4.53
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)41 7, 92 , 3/8 ,27, 4целых5/6, 0, 1целая,2/3 2)y=9 y=13 у=2целых4/9 y=57 3)4.6 вроде бы так
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