1. Упростите выражение (х-2)² - (х-1)(х+2).2. Решите систему уравнений: 3х+5у=12,х-2у=-7.3. Постройте график функции у=-2х+2. Определите, проходит ли график функции через точку А(10;-18).4. Разложите на множители:А) 3х³у³ + 3х²...

Алгебра

1. Упростите выражение (х-2)² - (х-1)(х+2).2. Решите систему уравнений: 3х+5у=12,х-2у=-7.3. Постройте график функции у=-2х+2. Определите, проходит ли график функции через точку А(10;-18).4. Разложите на множители:А) 3х³у³ + 3х² – 6ху²;Б) 2а+а²- b²-2b.5. Из поселка на станцию, расстояние между которыми 32 км, выехал велосипедист. Через 0,5 часа навстречу ему со станции выехал мотоциклист и встретил велосипедиста через 0,5 ч после своего выезда. Известно, что скорость мотоциклиста на 28 км/ч больше скорости велосипедиста. Найдите скорость каждого из них. ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС!!!!!

Автор: Гость