1)В b ящиках а кг яблок.Сколько кг яблок в с ящиках? Б)На клумбе а красных и белых кус??ов роз.Кустов красных роз на b меньше чем белых.Сколько кустов красн ых роз на клумбе? В) У брата в х раз меньше фломастеров чем у сестры....
Математика
1)В b ящиках а кг яблок.Сколько кг яблок в с ящиках? Б)На клумбе а красных и белых кус??ов роз.Кустов красных роз на b меньше чем белых.Сколько кустов красн ых роз на клумбе? В) У брата в х раз меньше фломастеров чем у сестры.Сколько фломастеров у брата если всего у них k фломастеров? С) В полночь термометр показывал а С а к полудню температура поднялась на b CКакую температуру показывал термометр в полдень?
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Гость:
1)b : a = d d x c = v ответ Vкг
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