1)В b ящиках а кг яблок.Сколько кг яблок в с ящиках? Б)На клумбе а красных и белых кус??ов роз.Кустов красных роз на b меньше чем белых.Сколько кустов красн ых роз на клумбе? В) У брата в х раз меньше фломастеров чем у сестры....

Математика

1)В b ящиках а кг яблок.Сколько кг яблок в с ящиках? Б)На клумбе а красных и белых кус??ов роз.Кустов красных роз на b меньше чем белых.Сколько кустов красн ых роз на клумбе? В) У брата в х раз меньше фломастеров чем у сестры.Сколько фломастеров у брата если всего у них k фломастеров? С) В полночь термометр показывал а С а к полудню температура поднялась на b CКакую температуру показывал термометр в полдень?

Автор: Гость