1) в ящике лежит 8 красных, 2 синих и 20 зелёных карандашей. Вы наугад вынимаете один карандаш. Какова вероятность того, что этот карандаш красный?жёлтый? не зелёный? Какое наименьшее количество карандашей нужно вынуть , чтобы ...

Алгебра

1) в ящике лежит 8 красных, 2 синих и 20 зелёных карандашей. Вы наугад вынимаете один карандаш. Какова вероятность того, что этот карандаш красный?жёлтый? не зелёный? Какое наименьшее количество карандашей нужно вынуть , чтобы с вероятностью, равной 1 , среди них оказался зелёный карандаш? 2) грани кубика окрашены в красный или жёлтый цвет. Вероятность выпадения красной грани равна 1/6, вероятность выпадения жёлтой грани равна 5/6 . Сколько красных и сколько жёлтых граней у этого кубика?

Автор: Гость