1) в ящике лежит 8 красных, 2 синих и 20 зелёных карандашей. Вы наугад вынимаете один карандаш. Какова вероятность того, что этот карандаш красный?жёлтый? не зелёный? Какое наименьшее количество карандашей нужно вынуть , чтобы ...
Алгебра
1) в ящике лежит 8 красных, 2 синих и 20 зелёных карандашей. Вы наугад вынимаете один карандаш. Какова вероятность того, что этот карандаш красный?жёлтый? не зелёный? Какое наименьшее количество карандашей нужно вынуть , чтобы с вероятностью, равной 1 , среди них оказался зелёный карандаш? 2) грани кубика окрашены в красный или жёлтый цвет. Вероятность выпадения красной грани равна 1/6, вероятность выпадения жёлтой грани равна 5/6 . Сколько красных и сколько жёлтых граней у этого кубика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красный 4/15 желтый 0 не зеленый 1/3 наименьшее кол-во 11( т.к. если вытянем 11 карандашей, останется 19, что на 1 меньше всех зеленый карандашей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите составить 10 предложений разных разрядов и морфологический разбор 1 местоимения у меня 5 мин умоляю!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Морфологическии разбор слов начинается,спускается,приляжешь,прислонишся,слышишь,дышыт,приговаривает,идеш,боишся,простыть,просидишь,купаться,окунешс...
Українська література