1 весенний день сочинение из 7 предложений

Гость: Гость:

Солнце! Ручьи блестят голубизной своей. Весна показала свой прекрасный знак. Ростки уже начали выходить из-под земли! Все рады весне. И даже вороны так радостно закаркали сегодня, что сердце обливалось радостью. А на душе становилось тепло.