1 весенний день сочинение из 7 предложений
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1 весенний день сочинение из 7 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце! Ручьи блестят голубизной своей. Весна показала свой прекрасный знак. Ростки уже начали выходить из-под земли! Все рады весне. И даже вороны так радостно закаркали сегодня, что сердце обливалось радостью. А на душе становилось тепло.
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