1 .Вставьте пропущенное слово : Конституция - ____________ закон Российской Федерации . 2. Что вы знаете о Конституции РФ ?

Обществознание

1 .Вставьте пропущенное слово : Конституция - ____________ закон Российской Федерации . 2. Что вы знаете о Конституции РФ ?

Автор: Гость