1 .Вставьте пропущенное слово : Конституция - ____________ закон Российской Федерации . 2. Что вы знаете о Конституции РФ ?

Обществознание
1 .Вставьте пропущенное слово : Конституция - ____________ закон Российской Федерации . 2. Что вы знаете о Конституции РФ ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конституция это основной закон Российской Федерации
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