1. Выбери фразу, которая является предложением. А) На улица стоят ужасный жара. В) Зазвенел птичьи крылья. С) Бабушка встречать внуки. D) Любите книгу – это источник знаний
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1. Выбери фразу, которая является предложением. А) На улица стоят ужасный жара. В) Зазвенел птичьи крылья. С) Бабушка встречать внуки. D) Любите книгу – это источник знаний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D) Любите книгу - это источник знаний.
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