1. Выбери фразу, которая является предложением. А) На улица стоят ужасный жара. В) Зазвенел птичьи крылья. С) Бабушка встречать внуки. D) Любите книгу – это источник знаний

Русский язык

1. Выбери фразу, которая является предложением. А) На улица стоят ужасный жара. В) Зазвенел птичьи крылья. С) Бабушка встречать внуки. D) Любите книгу – это источник знаний

Автор: Гость