1. Вычислить работу, произведенную силой 0,02 кН, если путь, пройденный телом по направлению действия этой силы, равен 10 м.

Физика

1. Вычислить работу, произведенную силой 0,02 кН, если путь, пройденный телом по направлению действия этой силы, равен 10 м.

Автор: Гость