1 Выпишите из предложения все словосочетания со связью согласование. Выбрать из многих решений единственно правильное невероятно сложно. 2 Выпишите из предложения все словосочетания со связью примыкание. В детстве счёт вре...

Русский язык
1 Выпишите из предложения все словосочетания со связью согласование. Выбрать из многих решений единственно правильное невероятно сложно. 2 Выпишите из предложения все словосочетания со связью примыкание. В детстве счёт времени ведётся иначе:каждый день случаются открытия. 3 Выпишите из предложения все словосочетания со связью управление. Людей всегда мучают разнообразные сомнения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Из многих решений согласование 2. ведется иначе 3. мучают людей
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