Помогите!!! Придумайте предложения со сравнительными оборотами: будто сонная река.
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Помогите!!! Придумайте предложения со сравнительными оборотами: будто сонная река.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние листья разлетелись на землю, будто мягкий ковер. Ты так красива, будто королева.
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