Помагите номер 227 Зарание спасибо

Математика
Помагите номер 227 Зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне  не сильно видно розмито. Прости.
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