Добро.смелость.силач.калина.желток.холод.гора.золото.сила.придумай с данными слова предложени.
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Добро.смелость.силач.калина.желток.холод.гора.золото.сила.придумай с данными слова предложени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро всегда побеждает зло. не у кого не хватило смелости признать свою трусость . он поднял тяжелую гирю и мы убедились , что он силач . в саду стояла калина . для приготовления блюда нам нужен был только желток . на улице был ужасный холод . нам пришлось идти к горе . серьги были сделаны из золота . в нем было много силы .
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