Найдите неизвестный член прпорциит 3/8=a/2.4
Физика
Найдите неизвестный член прпорциит 3/8=a/2.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/8=а/2,4 а=3×2,4/8 а=0,9 Ответ: а=0,9
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