1.выполнить действия: а) 0,398*12= б) 3,84*45= в) 3,074/53= г) 3,04/10=
Математика
1.выполнить действия: а) 0,398*12= б) 3,84*45= в) 3,074/53= г) 3,04/10=
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1) 4.776 2) 172.8 3) 0.058 4) 0.304
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