1.выполнить действия: а) 0,398*12= б) 3,84*45= в) 3,074/53= г) 3,04/10=

Математика

1.выполнить действия: а) 0,398*12= б) 3,84*45= в) 3,074/53= г) 3,04/10=

Автор: Гость