Решите уравнение -8,4+(3,8-x)=1,8
Математика
Решите уравнение -8,4+(3,8-x)=1,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,8-х=1,8+8,4 3,8-х=10.2 х=3,8-10,2 х=-6,4 Вроде бы так
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