Существует пять стилей речи : публицистический , научный , официально - деловой , разговорный и художественный . У каждого из них есть : 1) сфера применения ; 2) жанр , в котором употребляется тот или иной стиль ; 3) языковые ...

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Существует пять стилей речи : публицистический , научный , официально - деловой , разговорный и художественный . У каждого из них есть : 1) сфера применения ; 2) жанр , в котором употребляется тот или иной стиль ; 3) языковые средства ; 4) стилевые черты , и , несомненно , 5) задача ( или функции ) данного стиля. Теперь поподробнее о каждом из них : ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ - 1) сфера - чаще всего употребляется в повседневной жизни , например , радио , газетах , телевидении и подобных средствах массовой информации. 2) жанры могут быть такими : всяческие интервью и репортажи , различные заметки и фельетоны , и др. 3) языковыми средствами являются обращения , побудительные предложения , риторические вопросы . 4) яркость , эмоциональность и призывность - основные стилевые черты публицистического стиля . 5) публицистика воздействует на поступки людей , убеждает их в чем - либо . НАУЧНЫЙ - 1) сфера - чаще всего употребляется в учебниках , научных трудах , выступлениях на научных конференциях . 2) жанры могут быть такими : диссертация , реферат , доклад , научная статья и др. 3) языковыми средствами являются усложненный синтаксис , термины и абстрактные существительные .4)подчеркнутая логичность , точность , доказательность - основные стилевые черты научного стиля. 5) используя данный стиль речи следует обобщить , проанализировать , сообщить точные сведения и объяснить причины. ОФИЦИАЛЬНО - ДЕЛОВОЙ : 1) сфера - чаще всего употребляется в международных документах и деловой документации . 2) жанры могут быть такими : характеристика , отчет , справка , протокол , заявление , расписка и др. 3) языковыми средствами являются безличные предложения и стандартные выражения, а также , слова со значением должествования . 4) бесстрашность , четкость , строгость - основные стилевые черты научного стиля . 5) используя данный стиль речи следует инструктировать , дать указания и проинформировать человека . РАЗГОВОРНЫЙ : 1) сфера - употребляется в непринужденных беседак , как правило , на бытовые темы. 2) жанры могут быть такими :обычная дружесская беседа , телефонный разговор или бытовое письмо . 3) языковыми средствами являются разговорная лексика , прямая речь , обращения и т.д. 4) эмоциональность , непринужденность , неофициальность - основные стилевые черты разговорного стиля. 5) используя разговорный стиль люди обмениваются мыслями , передают бытовую информацию и деляться чувствами друг с другом. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ : 1) сфера - обычная художественная литература . 2) жанры могут быть такими : пьеса , басня , стихотворение , рассказ и др. 3) языковыми средствами являются метафоры . синонимы , антонимы , сравнения и олицетворения. 4) эмоциональность , образность выразительность и конкретность - основные черты художественного стиля. 5) используя художественный стиль нужно изобразить предмет , событие , передать чувства и впечатления , заставить сопереживать.

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