Почему неоклассицизм серебряного века можно назвать целительным?
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Почему неоклассицизм серебряного века можно назвать целительным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что тогда - делали лекарства
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