Почему неоклассицизм серебряного века можно назвать целительным?

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Почему неоклассицизм серебряного века можно назвать целительным?
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Потому что тогда - делали лекарства
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