Что дали Европе наполеоновские войны
История
Что дали Европе наполеоновские войны
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Наполеоновские войны — под этим названием известны, главным образом, войны, которые велисьНаполеоном I с разными государствами Европы, когда он был Первым консулом и императором (ноябрь 1799 — июнь 1815). В более широком смысле сюда относится иитальянская кампания Наполеона (1796—1797), и его египетская экспедиция (1798—1799), хотя их (особенно итальянскую кампанию) обычно причисляют к так называемым революционным войнам
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