Порушення зору, як людина може корегувати задопомогою окулярів з двоопуклими лін??ами, називається: а)астигматизмом б)дальтонізмом в)короткозорістю г)далекозорістю

Биология
Порушення зору, як людина може корегувати задопомогою окулярів з двоопуклими лін??ами, називається: а)астигматизмом б)дальтонізмом в)короткозорістю г)далекозорістю
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таке порушення зору називається далекозорістю (г)
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