Прочитай и напиши что нужно и не нужно делать чтобы быть хорошим другом
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Прочитай и напиши что нужно и не нужно делать чтобы быть хорошим другом
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Гость:
Надо не только делать все правильно, надо делать это лучше и быстрее других !
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