1) Вырази время в показанных еденицах 900мин= .....ч, 25.200с=........ч. 2) Вычисли 23.903 * (15.872 : 62 - 255) - 21 * 43 3) Решение к Задаче Поле имеет размер 2км на 6...
Математика
1) Вырази время в показанных еденицах 900мин= .....ч, 25.200с=........ч. 2) Вычисли 23.903 * (15.872 : 62 - 255) - 21 * 43 3) Решение к Задаче Поле имеет размер 2км на 600м. Четверть поля занята свёклой и морковью, остальное - капустой. Какая площадь занята капустой. 4)Решение к Задаче Поезд отправился с вокзала в пятницу в 19ч 20мин и прибыл на конечную станцию в воскресенье в 4 часа утра. Сколько времени поезд был в пути. 5) Скорость велосипедиста 400м/мин. Сколько километров проезжает он за 1 час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900мин=900:60=15ч 25200с=7ч 2) 23000 3)остальные три четверти 1950м 4)1680-1160=520мин=8ч40мин 5)400*60=24000=24км
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