1. Высота конуса равна 12 дм, а его объем равен 196П дм^3. Найти длину окружности основания конуса. 2. Площадь поверхности шара равна 2704П см^2. Найти площадь сечения шара плоскостью, удаленный от его центра на 10 см. 3. Вы...

Геометрия

1. Высота конуса равна 12 дм, а его объем равен 196П дм^3. Найти длину окружности основания конуса. 2. Площадь поверхности шара равна 2704П см^2. Найти площадь сечения шара плоскостью, удаленный от его центра на 10 см. 3. Высота цилиндра относится к диаметру его основания как 3:4, а диагональ его осевого сечения равна 25 см. Найти объем цилиндра.

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