1. x^2-10=0 ответы такие 1) х= минус корень из 10; 2) х1=минус корень из 10, х2=корень из 10 3) х1=0, х2=корень из 10; 4) нет решения 5) х1=-10, х2= 10 2. -х^2+8х-9=0 3. 9- 4/х+1=-2х
Математика
1. x^2-10=0 ответы такие 1) х= минус корень из 10; 2) х1=минус корень из 10, х2=корень из 10 3) х1=0, х2=корень из 10; 4) нет решения 5) х1=-10, х2= 10 2. -х^2+8х-9=0 3. 9- 4/х+1=-2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²=10 х1=-√10 х2 = √10 Ответ: -√10 , √10
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