Помогите задать вопросы про существительное
Русский язык
Помогите задать вопросы про существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что обозначает имя существительное? На какие вопросы отвечают имена существительные? На какие группы делятся имена существительные? (одушевленные и неодушевленные) Как изменяются имена существительные? (по числам) Изменяются ли имена существительные по родам? (нет) Как определить род имени существительного? (нужно поставить существительное в начальную форму,на вопрос что ? отвечают неодушевленные имена сущ.; на вопрос кто? - одушевленные)
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