Раскрыть скобки и привести подобные слагаемые 4(х+2)-3(5-х)-х-3 3(х+3)-4(3-х)-(4+3)х-3 5(х+4)-(5-х)-х-3 4(х+1)-5(5-х)-(5+4)х-1 2(х+2)-5(4-х)-(5+2)х-3 4(х+1)-4(3-х)-х-5 2(х+4)-(2-х)-(1+2)х-1 х+4-2(5-х)-х-4 х+5-(2-х)-(...
Математика
Раскрыть скобки и привести подобные слагаемые 4(х+2)-3(5-х)-х-3 3(х+3)-4(3-х)-(4+3)х-3 5(х+4)-(5-х)-х-3 4(х+1)-5(5-х)-(5+4)х-1 2(х+2)-5(4-х)-(5+2)х-3 4(х+1)-4(3-х)-х-5 2(х+4)-(2-х)-(1+2)х-1 х+4-2(5-х)-х-4 х+5-(2-х)-(1+1)х-1 5(х+1)-2(5-х)-х-3
Ответ(ы) на вопрос:
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4(х+2)-3(5-х)-х-3=4х+8-15+3х-х-3=6х-10=2(3х-5) 3(х+3)-4(3-х)-(4+3)х-3=3х+9-12+4х-4х-3х-3=-6 5(х+4)-(5-х)-х-3=5х+20-5+х-х-3=5х+12 4(х+1)-5(5-х)-(5+4)х-1=4х+4-25+5х-5х-4х-1=-22 2(х+2)-5(4-х)-(5+2)х-3=2х+4-20+5х-5х-2х-3=-19 4(х+1)-4(3-х)-х-5=4х+4-12+4х-х-5=7х-13 2(х+4)-(2-х)-(1+2)х-1=2х+8-2+х-х-2х-1=5 х+4-2(5-х)-х-4=х+4-10+2х-х-4=2х-10=2(х-5) х+5-(2-х)-(1+1)х-1=х+5-2+х-х-х-1=2 5(х+1)-2(5-х)-х-3=5х+5-10+2х-х-3=6х-8=2(3х-4)
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