Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите найти значение выражение (√67 – 3)²
Алгебра
Помогите найти значение выражение (√67 – 3)²
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√67 – 3)²=67-6√67+9=76-6√67
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
-2x^2+x+1>0 решите пж<br />
Ответить
Геометрия
В треугольнике два угла равны 48° и 65°. Найдите его третий угол ответ дайте в градусах
Ответить
Математика
Найдите среднее арифметическое чисел 32 15 31 28 29 16 3454 и округлите ответ до сотых
Ответить
Математика
Тут надо поставить разные знаки. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Математика
Объемы двух шаров относятся как восемь к одному найдите отношение их радиусов
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск