Объемы двух шаров относятся как восемь к одному найдите отношение их радиусов
Математика
Объемы двух шаров относятся как восемь к одному найдите отношение их радиусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1/V2=8/1 R1/R2=2/1 Шары подобные фигуры. Отношение объёмов подобных фигур равно отношению кубов их линейных размеров (т.е. длин) V1/V2=(R1/R2)^3=(2/1)^3 Ответ: R1/R2=корень кубический из 8/1, т.е. 2/1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь равенство,в котором значение частного двухзначное число,а делимое в 352 ра??а больше значения частного.(с решением)
Русский язык
Физика
РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО !!!! Сколько литров бензина израсходует автомобиль мас??ой 800 кг на пути длиной 500 км, если КПД двигателя 25%, а сре...