Объемы двух шаров относятся как восемь к одному найдите отношение их радиусов

Математика
Объемы двух шаров относятся как восемь к одному найдите отношение их радиусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1/V2=8/1 R1/R2=2/1 Шары подобные фигуры. Отношение объёмов подобных фигур равно отношению кубов их линейных размеров (т.е. длин) V1/V2=(R1/R2)^3=(2/1)^3 Ответ: R1/R2=корень кубический из 8/1, т.е. 2/1
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